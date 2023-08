Neuer Angriff: Sturms „Wikinger“ will den Titel!

Manchmal kommt es knüppeldick! In seinen ersten drei Monaten bei Sturm ist William Böving gleich durch Himmel und Hölle gegangen. Am 13. Oktober des Vorjahres ist er noch der umjubelte Held: Doppelpack beim 2:2 auswärts gegen Lazio Rom in der Europa League! Die Medien überschlagen sich, der Däne ist in aller Munde! Doch am 20. November saust auf den Stürmer der Verletzungshammer nieder - er wird zum tragischen Helden: Syndesmosebandriss im U21-Nationalteam, fast fünf Monate wird der Neuzugang außer Gefecht sein.