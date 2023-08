Seidl und Pristauz verpassen Achtelfinale in Wien

Nächstes Turnier: Baden

Die Enttäuschung ist groß nicht mehr am Center Court zu spielen: „Die Fans geben einen so viel Energie“, sagt Pristauz. Die wird man sich auch in einer kurzen Urlaubsphase holen, danach geht es in Baden weiter. In der zweiten Saisonhälfte hofft man auf bessere Ergebnisse.