Brutale Home-Invasion ++ Messerstechereien in Wien

Ein 80-jähriger Pensionist ist in der Nacht auf Mittwoch in seinem eigenen Haus in Seiersberg-Pirka südlich von Graz von vier Tätern gefesselt und beraubt worden. Der Pensionist wurde in eine Decke eingewickelt und in einem versperrten Zimmer zurückgelassen. Der 80-Jährige konnte sich selbst befreien, knüpfte mehrere Krawatten zusammen und seilte sich vom Fenster ab. Bei den Nachbarn angekommen, wurde sofort die Polizei alarmiert. Die Täter befinden sich immer noch auf der Flucht.