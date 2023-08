Nach dem Unterwäsche-Abo kam die Inkasso-Forderung

Begonnen habe alles im Mai. Da habe sie, so Marion S. (Name geändert), von einer Inkasso-Firma plötzlich eine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung erhalten. 49,60 Euro habe sie für ein Unterwäsche-Abonnement nicht bezahlt. Mit Zinsen und weiteren Kosten forderte man 118,50 Euro. „Es geht um eine Ware beziehungsweise Lieferung an meine alte Wohnadresse, die ich weder bestellt noch erhalten habe“, schilderte die Leserin.