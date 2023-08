Dem Langfinger ist das milde Urteil viel zu streng

„Warum haben Sie nicht in Rumänien gestohlen?“

Warum er denn nicht daheim in Rumänien gestohlen habe, wollte Richterin Karin Knöchl beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt wissen. „Ich war ein halbes Jahr hier, um Arbeit zu suchen.“ Gefunden hat er zwei Landsmänner, die mit ihm in einen Vergnügungspark fahren wollten, sagt er. Haltgemacht wurde vor einem Geschäft. „Und dann bin ich mitgegangen. Ich war physisch am Ende. Wir hatten kein Geld, meine Frau litt unter Depressionen“, so der dreifache Vater, der bei einem Baumarkt gefasst wurde, nachdem er zwei Zangen und einen Bolzenschneider im Wert von 68,70 Euro - versteckt im Hosenbund und den -taschen - an der Kassa vorbeigeschmuggelt hatte.