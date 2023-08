Klauberinnen: Mit harter Arbeit zur Emanzipation

„Das war auch eine Klauberin.“ Diesen Satz hat Kunsthistorikerin Karin Hojak-Talaber in ihrer Jugend in Eisenerz oft gehört. „Auch meine Großmutter war Klauberin, aber ich wusste lange nicht, was das bedeutet.“ Also begann sie vor rund zehn Jahren, die Geschichte dieser Frauen zu erforschen, die im Bergwerk am Erzberg wichtige Arbeit leisteten: „Mit der Einführung von Dampfbaggern und der verstärkten Verwendung von Dynamit verändert sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Arbeit am Erzberg. Das Erz wird nicht mehr direkt vor Ort von wertlosem Gestein getrennt, sondern in großen Sortieranlagen.“