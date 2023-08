Die schwangere Freundin brutal misshandelt

Im Prozess bestreitet der Angeklagte die Vorwürfe vehement und behauptet, nicht er, sondern die Ex-Freundin habe das Kind nicht haben wollen. Doch die Chat-Nachrichten sprechen eine andere Sprache: „Hoffentlich verreckt der Gof. I schwör’s Dir, i hoff des so sehr“, schreibt der Angeklagte der werdenden Mutter. Als das Kind vier Monate alt ist, erstattet die Frau auf Anraten des Jugendamtes Anzeige bei der Polizei. Doch warum erst so spät? „Ich hatte einfach Angst vor ihm und mich daher nicht getraut“, so das Opfer.