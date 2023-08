„Lotto-Glücksbote“ geht jetzt auf große Tournee

Was die Gewinner mit dem Geld machen

Die „Krone“ erreichte den Mann, dem wohl jeder gerne persönlich die Tür öffnen würde, telefonisch. Also, was machen Lotto-Gewinner mit dem Geld? „Bei einer Größenordnung von rund 100.000 Euro haben die meisten einen klaren Plan - viele zahlen Schulden zurück, leisten sich einen Urlaub oder kaufen ein Auto. Sie wollen mit mir in erster Linie plaudern, weil sie sich nur wenigen Menschen anvertrauen. Die Österreicher sind ein neidisches Volk“, erklärt der Betreuer. Bei größeren Gewinnen werde in Grund und Boden sowie in Gold investiert. Dann stehe die Vorsorge im Mittelpunkt.