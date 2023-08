Vanessa Tamkan fährt als Tigerin die Krallen aus

Nach sechs Stunden Bodypainting ist es vollbracht, Model und Influencerin Vanessa Tamkan wurde in einen Tiger verwandelt. Mit diesem Look möchte man auf ein ernstes Thema aufmerksam machen, und zwar „Wildtiere gehören in die Freiheit und nicht in den Zoo!“ Die Tierfreundin engagiert sich schon seit Jahren für den Schutz der Tiere.