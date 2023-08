Lkw schleifte Mofalenker 30 Meter weit mit!

Ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Freistadt war am Dienstag gegen 12.40 Uhr mit seinem Mofa in der Nähe von Sandl, Bezirk Freistadt, auf einem Güterweg in Fahrtrichtung B38 unterwegs. Beim Kreuzungsbereich mit der Bundesstraße dürfte der 15-Jährige,den aus Sandl kommenden, ungarischen Satt lzug, übersehen haben.