Mehr Augen-Operationen in Klinik Oberpullendorf

Zwei bis drei neue Mediziner

Ein Eingriff dauert im Normalfall 15 bis 20 Minuten, die getrübte Linse wird nach einer Tropfennarkose durch eine Kunststofflinse ersetzt. Die Patienten müssen insgesamt rund einen halben Tag in der Augenklinik bleiben. Derzeit operieren vier Fachärzte in der mittelburgenländischen Klinik. Laut Spitalsbetreiber Gesundheit Burgenland kommen zusätzlich zwei bis drei neue Mediziner. Weiters werden in Oberpullendorf auch sogenannte IVOM-Therapien angeboten, die vor allem beim „gelben Fleck“ zum Einsatz kommen – der Verlust der Sehfähigkeit im Zentrum der Netzhaut. Neu dazu kommen sollen künftig auch medizinisch indizierte Lidkorrekturen. Erhöht werden soll zudem die Zahl der Glaukom-Operationen. Das klare Ziel: kürzere Wartezeiten auf die Eingriffe.