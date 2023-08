Forscher entwickeln Beton, der Strom speichert

Dieses Energiespeichersystem der nächsten Generation hat das Potenzial, die Nutzung erneuerbarer Energien massiv zu steigern, indem es Häuser und Straßen in riesige Batterien verwandelt, erklärten die Wissenschaftler Massachusetts Institute of Technology (MIT) und des Wyss-Instituts bei der Vorstellung der Entwicklung am Montag. Dies hätte „großes Potenzial“, den Übergang der Welt zu sauberer Energie zu unterstützen.