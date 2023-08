Tötungsversuch durch Strom++Politikergehälter

Es gibt nun doch keine Gehalts-Erhöhung für Politiker. Die automatische Inflationsanpassung für Politikergehälter der Bundesebene wird heuer nicht in der gesetzlich vorgesehenen Form kommen. Für Spitzenvertreter/innen der Bundesebene wird es eine Nulllohnrunde geben, die Gehälter werden nicht der Inflation angepasst", so Bundeskanzler Karl Nehammer und Vizekanzler Werner Kogler in einem gemeinsamen Statement.