Verrückter „Anschlag“ auf den toten Anton Bruckner

Wer tut denn bloß so was? Irgendjemand dürfte sich durch die in einer Atelierauslage in Linz-Urfahr ausgestellte Totenmaske von Anton Bruckner so gestört gefühlt haben, dass er zur Spraydose griff und die Glasscheibe beschmierte. Künstler und Komponist Peter Androsch wundert sich, wie das Konterfei seines berühmten Kollegen immer noch so viele Emotionen auslösen kann.