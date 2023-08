„Weiß nicht, was mit Mané schiefgelaufen ist!“

Er ist über Jahre ein absoluter Weltklasse-Spieler gewesen, hat beim FC Liverpool durchgängig eine tragende Rolle in der Offensive gespielt - und doch hat Sadio Mané nach seinem Wechsel zu Bayern München selten das gezeigt, was man von ihm erhofft hatte! Wieso der Senegal-Superstar in München nicht zündete, ist Jürgen Klopp, seinem Ex-Trainer schleierhaft …