Lebenslange Haft für Weltuntergangs-Anhängerin

Ehemann ebenfalls bald vor Gericht

Lori Vallow hatte sich Berichten zufolge als Göttin mit dem Auftrag bezeichnet, die Menschheit auf den Tag des jüngsten Gerichts vorzubereiten. Sie gab auch an, mit Engeln kommunizieren zu können. Ihr fünfter Ehemann Chad Daybell, der mit seinem eigenen Verlag mehrere Endzeit-Romane veröffentlichte, wird in Kürze ebenfalls vor Gericht stehen wegen ähnlicher Vorwürfe, unter anderem wegen Mordes an seiner ersten Frau Tammy. Er hat in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert. Die „religiöse Überzeugung“ des Paares sowie finanzielle Motive spielten nach Angaben der Staatsanwaltschaft eine Rolle bei den Morden.