Großbrand nach Unfall auf griechischer Insel

Der alkoholisierte Lenker verlor am Montagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete damit in einem Gebüsch am Straßenrand. Der Motor des Wagens fing laut einem Bericht des staatlichen Rundfunks ERT anschließend Feuer. Die Flammen erreichten den Angaben zufolge rasch einen nahe gelegenen Wald in der Region der Ortschaft Katavasi.