„Lukas Fridrikas ist keine Sternschnuppe mehr“

Deutliche Worte

Wie im letzten Spiel der vergangenen Saison traf der 25-Jährige auch zu Beginn der neuen Spielzeit gleich doppelt - gegen Hartberg. Damit hält Fridrikas bei insgesamt elf Treffern in den letzten neun Liga-Partien. „Man kann uns nie abschreiben. Wir sind jung, wir sind frech und geben uns nicht auf, egal was passiert. Auch nach so einer ersten Halbzeit, die Scheiße war“, strahlte der Torgarant.