Zehntausende in Peking wegen „Doksuri“ evakuiert

Allerdings waren südlich der Hauptstadt die Auswirkungen von „Doksuri“ deutlich stärker zu spüren. In der Provinz Hebei wurde ein Lkw-Fahrer vermisst, nachdem zwei Lastwagen in der Stadt Baoding am Sonntag von einer zusammengebrochenen Brücke gestürzt waren. In der Stadt Shijiazhuang wurde ein Teil einer Güterbahnbrücke von einem angeschwollenen Fluss weggespült. Die starken Regenfälle verursachten auch in Teilen der Provinz Shanxi Überschwemmungen.