Verboten: FPÖ-Mitarbeiter mit Messer im Landtag

Vor der Sommerpause legten sich die Abgeordneten des Kärntner Landtages noch einmal richtig ins Zeug. Gut zwölf Stunden dauerte die jüngste Sitzung des Hohen Hauses. Und schon zu Beginn gab es ein Streitthema: die Abwesenheit von Landesvize Martin Gruber (ÖVP); er hatte sich entschuldigen lassen. Kein Wunder, dass FP-Klubchef Erwin Angerer tobte. Die Freiheitlichen hätten in der Fragestunde gerne Antworten von Gruber gehört. Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) in Richtung der mokierenden Blauen: „Die Fragen werden eben in der nächsten Sitzung beantwortet.“