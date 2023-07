Sturm blies Hüpfburg um: Baby und Senior verletzt

Eine Sturmböe kippte in Mauthausen (Oberösterreich) eine Hüpfburg um: Ein 66-Jähriger wollte dies noch verhindern, weil gerade eine Familie mit einem Baby vorbeiging. Doch er wurde vom Gebläse am Bein getroffen und der Kinderwagen wurde von der Hüpfburg umgeworfen. Senior und Säugling kamen in Linzer Spitäler.