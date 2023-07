Beim Ausparken im Rausch das eigene Auto ruiniert

Ein 22-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Linz-Land nahm am Sonntag gegen 0.40 Uhr früh in Eggendorf im Traunkreis sein Fahrzeug alkoholisiert in Betrieb und parkte es aus, um nach Hause zu fahren. Bereits beim Ausparken kollidierte er mit einem dort geparkten Pkw, am Parkplatz gelagerten Dachziegeln, der Hauswand, einer Hecke und einem Verkehrszeichen. Dadurch wurde sein Fahrzeug rundherum beschädigt.