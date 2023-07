Porsche-Cabrio von herrenlosem Rad getroffen

Am Samstagnachmittag gegen 13.50 Uhr war ein Lieferwagenlenker samt Anhänger vom San-Bernardino-Pass kommend im dichten Urlauberverkehr auf der Autostraße N13 in Richtung Süden unterwegs. Kurz nach dem Gorda-Tunnel löste sich laut Angaben der Kantonspolizei Graubünden aus bislang noch ungeklärten Gründen am Anhänger linksseitig ein Rad der Doppelachse.