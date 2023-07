Suarez verlässt Gremio nach einer Saison wieder

Suárez war erst im Sommer nach 16 Jahren in Europas Top-Ligen in seine Heimat zurückgekehrt und hatte sich dort Nacional de Montevideo angeschlossen. Bei seinem Jugendklub hatte sich Suárez für die Weltmeisterschaft in Form bringen wollen. In Katar schied der frühere Star von Atlético Madrid, Barcelona und Liverpool mit Uruguay aber bereits nach der Gruppenphase aus.