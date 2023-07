Forstwirte warnen vor Enteignung durch EU-Regeln

„Wir arbeiten täglich an der Anpassung unserer Wälder an den Klimawandel durch aktive Waldbewirtschaftung“, betont der Obmann der Land- und Forstbetriebe Kärnten, Christian Benger. „Aber wir sind verständnislos gegenüber der ideologiegetriebenen Abgehobenheit in Brüssel.“ Stein des Anstoßes ist eine EU-Richtlinie, die sich verstärkt dem Erhalt der Wälder Europas verschrieben hat.