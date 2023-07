Vor Happy End in der griechischen Tragödie

„Wir wurden um 2 Uhr nachts in unserem Zimmer geweckt, dann wurde das Hotel evakuiert“, erinnern sich die Wiener Urlauber Thomas K. und Stefan G. (beide 33) an den Albtraum auf der Trauminsel Rhodos. „Viele Touristen standen im Pyjama an der Rezeption. Dann wurden wir durch den Ascheregen in ein Gymnasium in der Nähe in Sicherheit gebracht. Die Dorfbewohner haben uns spontan mit Essen und Trinken versorgt, so etwas erlebt man wirklich nicht alle Tage“, so die beiden unisono. Sie sind froh, mittlerweile wieder in der Heimat zu sein. Aber Rhodos bleibt ihre große Liebe – sie wollen auf jeden Fall zurückkommen.