Verletzungsteufel schlug erneut zu

Das Verletzungspech verfolgt ihn weiter. Schon die Berglauf- und Trailrunning-WM in Innsbruck musste Jakob Hermann lädiert absagen, nun wollte der Körper beim Großglockner Ultra-Trail ebenfalls nicht mitspielen. Am Samstag gegen neun Uhr musste er nach elf Rennstunden und 78 Kilometer mit einer Oberschenkelverletzung aufgeben. „Ich bin im Downhill von den Kalser Tauern hinunter in das Dorfertal aufgrund einer Unachtsamkeit ausgerutscht“, bedauerte der Werfenwenger das Ausscheiden. Danach sei er noch kurz gejoggt, doch bei der Salmhütte war klar, dass er nicht weitermachen konnte.