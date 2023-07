Bisweilen ist es wohltuend, ja ein ganz großer Erkenntnisgewinn, wenn man sich aus dieser lärmenden, so gegenwartszentrierten Zeit herausnimmt und die Zeugnisse längst vergangener Jahrhunderte betrachtet. So erging es mir, als ich im alten Rathaus von Siena in der „Sala dei Nove“ den atemberaubenden Freskenzyklus des Ambrogio Lorenzetti betrachtete, der in den Jahren 1338 bis 1340 eine riesenhafte Allegorie auf die „gute Regierung“ und die „schlechte Regierung“ schuf. Vor 685 Jahren hat da ein Maler auf seine Zeitgenossen geblickt und an drei Wänden in einem unglaublich großartigen Figurenprogramm ihre Gegenwart erzählt, die menschlichen Sehnsüchte, aber auch deren Abgründe.