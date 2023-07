Bei Teuerungshilfen packt Land nun Gießkanne weg

Am Montag, dem 31. Juli, endet die Antragsfrist für den OÖ. Wohn- und Energiekostenzuschuss des Landes und die daran gekoppelte Schulstartunterstützung in Höhe von 200 Euro je Kind. Dieser Stichtag bringt auch eine politische Zäsur, denn die Landespolitik will bei den Teuerungshilfen nun die Gießkanne wegpacken.