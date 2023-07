Hüttengäste nahmen Hilferufe wahr: Mann gerettet!

„Der Niederösterreicher kam am Freitag gegen 18.20 Uhr im Zuge des Abstieges vom Säuleck in der Gemeinde Malta vom markierten Wanderweg ab und geriet schließlich in steiles, unwegsames Gelände“, schildert die Polizei. Da er schließlich weder auf- noch absteigen konnte und keinen Handyempfang hatte, rief er um Hilfe.