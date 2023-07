Größter Gasfund seit 40 Jahren ++ „Eislady 2.0“

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV verkündet am Freitag einen spektakulären Fund. Bei der Explorationsbohrung Wittau Tief-2a in Niederösterreich wurde ein Gasfeld entdeckt - das Größte, seit sage und schreibe 40 Jahren. Und: Andreas F. lag nach zwei mutmaßlichen Mordanschlägen, vermeintlich verübt von seiner Ex-Partnerin, im Koma und verlor dabei beinahe vollständig sein Augenlicht. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Freitag, den 28. Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.