Selenskyj feuert in Rede gegen „fremde“ Russen

Am Tag der ukrainischen Staatlichkeit hat Präsident Wolodymyr Selenskyj die Ukrainer erneut auf den Sieg über Russland eingeschworen. Die russischen Angreifer zu besiegen, sei das „nationale Ziel“ des Landes. Russland sei „hier fremd“ und in der Ukraine werde keine Spur davonbleiben. Währenddessen möchte die EU kein „Preisschild“ an Ukraine-Hilfen hängen.