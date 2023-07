Austria: Mit letzter Aktion den Heimfluch beendet

Der letzte Heimsieg der Austria im Europacup? Lang, lang ist es her, am 18. August 2016 konnte im Play-off der Europa League Rosenborg Trondheim im Happel-Stadion mit 2:1 bezwungen werden. Danach: Vierzehn Spiele mit sechs Unentschieden und acht Niederlagen. Zeit war’s also, dass vor den Augen von Startrainer Christoph Daum (der von Präsident Kurt Gollowitzer herzlichst begrüßt wurde und mit seiner Gattin in der Präsidiumsbox Platz nehmen durfte) der internationale violette Heimfluch endet, Borac Banja Luka bot sich als Gegner dafür an.