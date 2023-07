Drogenring gesprengt: Kokain um 120.000 € verkauft

Kokain von „außerordentlich guter Qualität“

Bei der Festnahme stellten die Beamten 370 Gramm Kokain und rund 360 Gramm Cannabisharz sicher. Laut Schätzungen der Exekutive verkauften die mutmaßlichen Täter bis Mai dieses Jahres „zumindest 1,2 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von 120.000 Euro sowie geringe Mengen Cannabisharz. Das Kokain wurde am Institut der Gerichtlichen Medizin in Innsbruck ausgewertet. „Es war von außerordentlich guter Qualität“, so die Ermittler abschließend.