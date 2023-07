Vermisstes Mädchen taucht nach 4 Jahren wieder auf

Alicia ist eine hochfunktionale Autistin. Die junge Frau tauchte bei einer Polizeistation in Montana auf und verlangte, von der Liste der vermissten Kinder gestrichen zu werden. „Alles, was sie bisher gesagt hat, deutet darauf hin, dass sie ihr Zuhause aus freien Stücken und auf eigenen Wunsch verlassen hat“, erklärte der Ermittler Scott Waite in einer Pressekonferenz.