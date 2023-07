Versagen eingeräumt, aber die satte Gage bleibt

Wo die Stadt ansetzen könnte

Die IKB zahlen weiters an die Stadt eine Art Pacht für die Benützung von Stadtgrund für Leitungen etc. Würde darauf verzichtet, könnte der Strompreis sofort um einige Prozentpunkte gesenkt werden. Genauso könnte die Dividende in Höhe von 5 Mio. € zur Stützung des Strompreises verwendet werden. Dann würden alle in den Genuss dieser Förderung kommen und nicht nur einige wenige, wie dies bei der Subvention der IIG-Mieten der Fall war.