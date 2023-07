Jennifer Lopez tanzt noch immer auf den Tischen

Jennifer Lopez ist die Erfüllung des „American Dream“. Als „Jenny from the Block“ tanzte, sang und schauspielerte sie sich in die Erste Liga im Showbiz und erreichte, dass jeder auch ihre „Kosenamen“ J.Lo und „La Lopez“ kennt. Zu ihren erfolgreichsten Songs gehören „If You Had My Love“, „Love Don‘t Cost a Thing“ oder „Jenny from the Block“. Als Schauspielerin war sie unter anderem in Filmen wie „Wedding Planner“ oder „Hustlers“ zu sehen.