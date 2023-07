Rammstein-Konzerte trotz Vorwürfen: Ist das okay?

Inmitten schwerer Missbrauchs- und Gewaltvorwürfe gegen Sänger Till Lindemann spielen Rammstein in dieser Woche zwei ausverkaufte Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Finden Sie es okay, dass die Konzerte trotz allem stattfinden? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren.