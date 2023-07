Mitten im Sommer: Das Weihnachtsgeschäft geht los

Die Handelskette Tedi machte diesmal das Rennen, lockt bereits in allen ihren Filialen in Deutschland und Österreich mit Weihnachtsengerln, Lametta, Christbaumkugeln und Co.Aber warum nur im Juli? Von den tapfer die Regale einräumenden Verkäuferinnen gibt es beim Krone-Lokalaugenschein in Klagenfurt dazu beharrlich keinen Kommentar. „Fragen sie die Konzernleitung“, heißt es.