Zwölf Praktikanten schaffen Sanitäter-Ausbildung

Am 8. Juli haben die Praktikanten die Abschlussprüfung bestanden. Sieben der Anwärter schlossen mit einem „ausgezeichnet“ ab, ein Anwärter erhielt ein „gut“. Zukünftig sind sie als ausgebildete Rettungssanitäter in den Regionen Gastein, Salzachpongau und Ennspongau unterwegs - an ihren Wohnorten.