„Wusste, dass was Furchtbares passiert sein muss“

„Sie machen das zu gut“

Während dem Bauunternehmer Donaufeld „passierte“. Im Norden Wiens aufgewachsen, tief verwurzelt. „Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort“, lächelt Singer, der vom langjährigen Klub-Boss Erich Fach gefragt wurde, ob er mithelfen wolle. Als sich dieser gesundheitlich zurückzog, blieb Singer übrig - das war 2018. „Niemand wollte die Leitung übernehmen.“ Singer kümmert sich seitdem um die Finanzen, für das Sportliche sind Werner Gössinger und Trainer Josef Michorl verantwortlich. „Sie machen das zu gut“, schmunzelt Singer. So stieg Donaufeld 2022 in die Ostliga auf, wurde letzte Saison Dritter. „Das war alles gar nicht geplant“, so Singer.