Unerwünscht! Tennis-Dame an Einreise gehindert

Der russischen Tennisspielerin Wera Swonarewa ist vor dem WTA-Turnier nächste Woche in Warschau die Einreise nach Polen aus Gründen der Staats- und öffentlichen Sicherheit verweigert worden. Die 38-Jährige war am Freitag von Belgrad in die polnische Hauptstadt geflogen, nach dem Festhalten in der Transitzone aber nach Podgorica umgeleitet worden.