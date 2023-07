Hübsche Frauen für die Generali Open gesucht!

Das Generali Open ist ein Tennisturnier der ATP Tour 250, das seit dem Jahr 1945 alljährlich in der Gamsstadt ausgetragen wird – und zwar auf Sand. Zahlreiche internationale Tennisstars lassen es sich nicht nehmen, Jahr für Jahr aufs Neue bei diesem Turnier anzutreten. So wie heuer wieder der gefeierte Tennisstar Dominic Thiem, der mit einer Night Session am Dienstag, den 1. August, ins Turnier startet. Oder der Spanier Roberto Bautista Agut, der 2022 in einem spannenden Finale den Österreicher Filip Misolic bezwang.