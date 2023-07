Wer aller zum „Messi-Schauen“ ins Stadion kam

Siegtor beim Debüt

Höchster Glamour-Faktor also, wenn Messi in den USA aufläuft. „La Pulga“ hatte seinen neuen Klub Inter Miami bei seinem ersten Einsatz zu einem späten Sieg geschossen. Der Argentinier verwandelte am Freitag (Ortszeit) in der vierten Minute der Nachspielzeit einen direkten Freistoß zum 2:1 (1:0)-Sieg im nordamerikanischen Leagues Cup gegen den mexikanischen Club Cruz Azul.