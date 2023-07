Der verlorene Sohn in der „Schlangengrube Familie“

Eine präzise Vision

Ulf Dückelmann entführt in seinem Stück „Der verlorene Sohn“ nach Motiven von Schillers „Räuber“ in eine Schlangengrube namens Familie. Und er skizziert eine Modellgesellschaft am Ende des Kapitalismus: Die Welt ist nicht mehr als ein Geschäft! Und damit sind auch alle sozialen Beziehungen in Nehmen und Tauschen aufgesplittert, in Haben und Haben, in Fressen und gefressen werden.