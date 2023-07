Tirol: Einbiegen in Straße endet mit Kollision

Ereignet hat sich der Unfall gegen 14.20 Uhr. Der 58-Jährige fuhr mit dem Auto hinter dem Pkw des 38-Jährigen auf der B189 in Tarrenz in Richtung Nassereith. Zur selben Zeit wollte der 41-Jährige mit seinem Auto aus einer Ausfahrt auf die B189 einfahren und in Richtung Imst fahren. „Als der 38-Jährige in die Ausfahrt einbiegen wollte, wollte der 41-Jährige einfahren“, heißt es von der Polizei.