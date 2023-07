Sandsturm in Mexiko ließ Masten umstürzen

In einer Wüstenregion in Mexiko tobte ein Sandsturm, der Dutzende Bäume und Strommasten umstürzen ließ. Ungefähr 160.000 Bewohnerinnen und Bewohner waren vorübergehend ohne Strom. Videos in sozialen Netzwerken zeigten eine gewaltige Sandwolke, die den Himmel verdunkelte.