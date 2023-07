Ski-Weltcupfahrer verlor 60.000-Euro-Prothese

Was für ein Pech! Paraskisportler Thomas Grochar wollte nur eine Schwimm-Einheit am Wörthersee einlegen – dann passierte das Unglück: Die Prothese, die er wegen seines seit Geburt an fehlenden linken Oberschenkelknochens und Wadenbeins trägt, löste sich – und sank 30 Meter in die Tiefe, circa 50 bis 100 Meter vom Ufer des Maiernigg-Strandbads entfernt.