Steuerhinterziehung schwerwiegender als gedacht?

Wohnsitz in beliebter Steueroase

Es heißt, in den fragwürdigen Zeiträumen habe die Grammy-Gewinnerin mehr als die Hälfte der Zeit in Spanien verbracht, obwohl ihr offizieller Wohnsitz auf den Bahamas angemeldet war. Unter diesen Umständen wäre sie aber auch in Spanien verpflichtet gewesen, Steuern zu zahlen. Von ihrer Seite kam bisher wenig Aufklärung, sie ließ lediglich ein oberflächliches Statement verlauten, in dem es hieß, dass „sie immer im Einklang mit dem Gesetz und auf Anraten ihres Finanzberaters“ gehandelt habe.