9 Monate keine Entschädigung für kaputten Koffer

„Es sind jetzt fast neun Monate vergangen“, schrieb Andrea P. der Ombudsfrau. Was war passiert? Der Reisekoffer der Kärntnerin war im Zuge einer Flugreise mit Austrian Airlines nach Zypern beschädigt worden. Den entstandenen Schaden hatte Frau P. mit Fotos dokumentiert und anschließend - wie erforderlich - am Flughafen Wien-Schwechat ordnungsgemäß gemeldet. Eine Antwort bekommen habe sie jedoch nicht, so die Leserin.